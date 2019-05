Cambuur-keeper Mous heeft vertrouwen in oud-ploeggenoten Ajax

Meer dan tien jaar speelde de Haarlemse doelman bij Ajax. Tussen zijn tiende en zijn 21e was hij actief in het rood-wit van Ajax. Drie seizoenen geleden kwam daar een eind aan, toen hij naar TOP Oss toe ging. Hij speelde in de jeugd bij de Amsterdammers met meerdere spelers die nu deel uitmaken van het eerste. "Met Donny van der Beek en André Onana. In mijn laatste jaar heb ik ook regelmatig met het eerste getraind, dus toen trainde ik met jongens als Lasse Schöne en Joël Veltman."