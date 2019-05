Ferd Crone wil convenant met ondernemers over lachgas

Zorgen ouders

Een paar gemeentes hebben reacties gekregen van ouders die zich zorgen maken. "Er hebben zich enkele bezorgde ouders gemeld bij de gemeente", zo licht Waadhoeke toe. "De langetermijneffecten van gebruik van lachgas zijn niet bekend. Het is dus niet duidelijk of het gebruik voor de lange termijn risicovol is."

Uit de rondvraag blijkt verder dat in één gemeente een geval was waar het gebruiken van lachgas tot medische problemen heeft geleid. Dat was in Heerenveen: "Ons is één geval bekend, waarbij een jongere lachgas gebruikt had en de hulpdiensten eerste hulp moesten verlenen."