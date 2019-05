VIDEO: Het verhaal de Van Haersma's en hun erfenis

De interesse voor oude Friese adel en hun gedenktekens neemt toe. In totaal 283 rouw- of memoryborden in Fryslân hebben de Franse tijd overleefd. Vaak nog origineel en niet overgeschilderd, zoals in andere delen van ons land. Haersma's, Heeringa's, Sminia's of Van Coehoorns staan daarop met familiewapens. In het televisieprogramma Fryslân Hjoed is een nieuwe reeks te zien over bijzondere rouwborden en gedenktekens in Friese kerken.