Ajax-fan Paulien: "Ajax geeft mij lichtpuntjes in mijn leven"

Het is 's middags half één als we hebben afgesproken. "Liever niet vroeger, want ik moet wel even op gang komen", zegt ze wanneer we een dag eerder een tijdstip afspreken. "Ik dacht gisteren dat ik er wel weer was, maar, maar toen ik naar de sigarenboer liep (100 meter), was ik toch al weer kapot." No is it healwei ienen as de ferslachjouwer oankomt. "Nu voel ik me wel weer wat beter. Moet me natuurlijk ook even opladen voor vanavond."

Afgelopen week was Paulien nog in Londen bij de halve finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en haar club Ajax. "Dat was echt fantastisch. We zaten in een hotel vlakbij het stadion. En het was zo ontzettend spannend. We moesten die 1-0 even over de streep trekken. Al baal ik nog steeds van die bal op de paal van Neres."

De wedstrijd in de achtste finale tegen Real Madrid, toen Ajax met 4-1 won, was voor Paulien echter nog mooier. "Dat is de mooiste wedstrijd die we ooit gezien hebben. Ik heb de wedstrijd nog wel eens teruggezien en dan kan ik het soms nog steeds niet geloven."

Energiestofwisselingsziekte

Paulien heeft de energiestofwisselingsziekte, waardoor haar organen langzaam uitvallen. "Ik mis wat DNA zeg maar, waardoor ik zo'n tien procent van de energie heb, die een normaal mens heeft. Mijn levensverwachting is niet hoger dan veertig jaar. Maar ik ga voor de vijftig. Je moet net als Ajax dromen. Durven te dromen. Waarom niet?" Daardoor denkt Paulien dat ze net even wat meer van de overwinningen van Ajax kan genieten dan anderen. "Ik heb wel leren genieten. Ik grijp elk moment aan om er volop van te genieten. Elke keer weer als ik de Arena binnenkom, krijg ik kippenvel. Terwijl ik er toch al honderden keren geweest ben. Vooral bij de Champions League-hymne. Dat is zo mooi."

Ajax - Tottenham Hotspur

Woensdagavond is dus de tweede wedstrijd in Amsterdam tegen de Spurs. "Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik heb een plaats op het invalidenplatform nodig. In principe proberen we altijd zo snel mogelijk te handelen, zodat het me wat minder energie kost. Dat is bij Ajax heel goed geregeld. Maar er zijn meer mensen die daar graag gebruik van maken, dus is er een loting. Dit keer had ik helaas pech, maar dat we al in Madrid en Londen zijn geweest, is al fantastisch." En wat nu als Ajax de finale haalt? Dan speelt Ajax weer in Madrid de finale tegen Liverpool. "Dan is de kans niet groot dat ik ga. Het is ontzettend duur. Eerst de finale maar halen. Dat is al zwaar genoeg."