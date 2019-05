HartslagNu en Hart voor Jubbega gaan samen AED-waarschuwingssysteem verbeteren

Groter waarschuwingsgebied

HartslagNu onderzoekt de mogelijkheid om in het buitengebied met een grotere waarschuwingsstraal dan 750 meter te werken. "In stedelijk Nederland kan 500 meter voldoende zijn. Wij onderzoeken nu met TU Twente hoe we het systeem op het platteland kunnen optimaliseren."

Langedijke in Ooststellingwerf is één van de plaatsen die meedoet aan de proef met een groter waarschuwingsgebied. "Maar de eerste stap is altijd: krijg voldoende hulpverleners en schrijf die op een goede manier in. Dat werkt in de praktijk vaak het beste."