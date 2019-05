Leerlingen CSG Liudger en OSG Piter Jelles winnen Friese Verzetsmuseumprijs

Daniëlle Scheepens en Lotte Benedictus van het Stedelijk Gymnasium van OSG Piter Jelles hebben een profielwerkstuk gemaakt dat bestaat uit een boek en een poster met verhalen over belangrijke voorvallen uit de Tweede Wereloorlog in Leeuwarden.

Andere prijswinnaars Ilona Bosgraaf, Kyrsten Doodeman en Bowien van der Veen verdiepten zich in het Friese verzet. Een profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen. Leerlingen die hun profielwerkstuk maken voor het vak geschiedenis en dit over de Tweede Wereldoorlog doen kunnen hun werkstuk inzenden om kans te maken op de prijs.

Friese Verzetsmuseumprijs

De Friese Verzetsmuseumprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan jongeren. De organisatie wil jongeren daarmee steunen wat de doen aan de nagedachtenis aan oorlog, verzet en vervolging levend te houden. De prijs werd uitgereikt op de Contactdag van Stichting Friesland 1940-1945 in Burgum.

De winnaars krijgen een geldprijs van 250 euro van Stichting Friesland en Stichting Sneek 1940-1945.