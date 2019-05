Ooststellingwerf wil crossbaan Prikkedam behouden

Motorcrosscircuit Prikkedam in Makkinga moet zijn functie behouden, zo vindt een meerderheid in de raad van Ooststellingwerf. De organisatie van de crossbaan wil graag negen 'lawaaidagen' per jaar: naast drie racedagen nog zes extra wedstrijddagen voor motorcross en veldsportactiviteiten. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, gaat dat door.