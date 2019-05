VIDEO: Audioboeken steeds populairder, ook Friese luisterboeken

Niet meer door de bladzijden bladeren, maar voor de speaker zitten en luisteren. Steeds meer mensen hebben luisterboeken in hun bezit of ze lenen ze. Daarom is het nu de landelijke 'week van het luisterboek'. Ook in Fryslân zijn steeds meer luisterboeken in omloop. Jan Schotanus geeft al sinds tien jaar Friese luisterboeken uit. Mensen die geen Fries kunnen lezen, maar wel verstaan, hebben nu ook de mogelijkheid te luisteren naar anderen die de boeken voorlezen.