SC Heerenveen op de tribune bij Ajax tegen Tottenham Hotspur

Van de uitnodiging van Ajax gaat ook een boodschap uit, namelijk: "We moeten het in de eredivisie met elkaar doen." Dat heeft te maken met het verplaatsen van speelronde 33. De KNVB besloot die volledige speelronde te verplaatsen, omdat de voetbalbond er geen rekening mee had gehouden dat een Nederlandse ploeg de halve finale van de Champions League zou halen. Ajax zou anders voor de eerste wedstrijd tegen Tottenham minder dan de verplichte 48 uren rust krijgen en dus werd de maatregel genomen om de volledig speelronde te verplaatsen.

SC Heerenveen heeft daar, volgens voorzitter Cees Roozemond, nooit een probleem van gemaakt. "Het was eenmalig en dus vinden wij dat we daar gehoor aan moeten geven", laat hij weten. "Wij hebben nu twee kaarten toegestuurd gekregen en daar maken wij graag gebruik van."

De wedstrijd in de Johan Cruijf Arena in Amsterdam begint woensdagavond om 21.00 uur. Ajax won het eerste duel tegen Tottenham Hotspur met 1-0.