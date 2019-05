"Het tekort van De Harmonie heeft gevolgen voor de toekomst"

Het financiële tekort is niet meteen een probleem, omdat het op dit moment wordt gedekt vanuit de reserves. Maar naar de toekomst toe, heeft dit wel degelijk invloed op de ambities van het theater, zo denkt theaterdirecteur Marijke van der Woude. "Drie ton is niet niets, en we zitten op dit moment, zo na LF2018, juist op een punt dat we hele mooie zaken hebben geproduceerd en we door willen gaan in die flow." Een financiële dip op dit moment heeft volgens de directeur dus een effect op de post-LF2018 plannen.

De oorzaak van dit financiële tekort moet volgens Van der Woude met name worden gezocht in de daling van de subsidies en de hogere prijzen. "Je moet het niet altijd over geld hebben, en we proberen creatief met ons geld om te gaan. Maar toch moet je op een gegeven moment ruimte krijgen om investeringen te doen, en dat wordt nu erg lastig."

Het is nog niet zeker of de gemeente Leeuwarden kan helpen om het financiële gat van De Harmonie te dichten.