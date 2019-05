VIDEO: Binnenkijken bij de 'nieuwe' Miro in Leeuwarden

Na drie-en-een-halve week verbouwen is de oude Miro bij het Drachtsterplein in Leeuwarden woensdagochtend weer opengegaan. De verbouwing was nodig omdat het meer dan 40 jaar oude gebouw up to date moest worden gemaakt. Het was een enorme verbouwing, alleen de buitenmuren zijn blijven staan. En eigenlijk is het nog niet eens helemaal klaar, maar de nieuwe Albert Heijn XL-winkel kon woensdag toch de deuren al openen.