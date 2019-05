Vinden we volgend jaar kievitseieren van vier meter hoog?

Het is de bedoeling dat door het kunstwerk het debat over het snel veranderende Friese landschap wordt verbreed. De initiatiefnemers willen daarom dat It Broedsje op een prominent plek in Fryslân komt. Gedacht wordt aan een locatie tussen de Wâldwei en de Hempensermeerpolder. De reuzenkievitseieren zijn dan zichtbaar voor het verkeer op de N31 en mensen kunnen er ook naartoe om ze van dichtbij te bekijken en aan te raken. Er komt bovendien een plaquette met informatie over de weidevogels en biodiversiteit.

Het streven is dat It Broedsje in de lente van 2020 wordt geplaatst. Kunstenaar Hofstra werkt aan het project in samenwerking met It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie.