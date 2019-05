Politiek Ooststellingwerf bang voor parkeeroorlog

Het draait allemaal om woningbouw aan de Nanningaweg in Oosterwolde. Daar moeten volgens het bestemmingsplan nog 41 woningen worden bijgebouwd. Het probleem is echter het parkeren. Want dat is door de ontwikkelaar niet meegenomen in de plannen. En dat levert een behoorlijk tekort aan parkeerplaatsen op in het gebied De Wrongel.

De politiek is met name bang voor overlast in omliggende straten. Het college van B&W van Ooststellingwerf zegt echter dat er aan de Nanningaweg nog genoeg ruimte is om aan de andere kant van de weg te parkeren. Mochten er toch problemen ontstaan dan denkt het gemeentebestuur na over extra maatregelen.

Een deel van de gemeenteraad vindt dat B&W nog wel met oplossingen moet komen.