Bekijk hier hoe jongeren in Leeuwarden lachgas gebruiken

Drie euro voor een ballon

Naast de klanten levert de verkoop ook omzet op. In één week tijd gaat er in Bebidas, de Nachtwacht en in Bar Sybs een tank lachgas per kroeg doorheen. Met één zo'n tank kunnen ongeveer 800 ballonnen worden gevuld, wat betekent dat ze alleen in die drie kroegen 2400 ballonnen per week verkopen. Met drie euro per ballon is dat een redelijke omzet. Maar manager Mensinga merkt niet meer omzet in totaal, omdat de drankomzet wat omlaag gaat.

Van Essen wil niet precies zeggen hoeveel ballonnen ze per week verkopen. Hij vertelt dat het in zijn Club Red niet te vergelijken is met de verkoop van bier of andere drank. Dat is veel meer.