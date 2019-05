Droog voorjaar is geen probleem voor weidevogels bij Koudum

Dat is ook de tip die de Koudumer boer zijn collega's wil geven; plas&dras is prima, maar je moet er wel vroeg mee beginnen. "Dat moet niet wanneer het droog wordt. Dan ben je eigenlijk al te laat." Op het natte land groeit het gras lang zo hard niet, en Haytema weidt er dan ook koeien om het land geschikt te houden voor de vogels. Hij denkt er ook over na om weer een aantal greppels te maken, die ooit dicht zijn gegooid.

Ons paradijsje

Haytema heeft ook nog 'intensief' land waar hij op werkt. En dat is niet voor niks, want hij heeft de opbrengsten van dat land ook hard nodig. Zijn aanpak werkte de afgelopen jaren goed. "Je kan echt zien dat het beter wordt, en het is nu echt een goed vogelgebied geworden. Zijn twee vogelwachters genieten weer in het veld. "Het is ons paradijsje", zegt Piet Venema.