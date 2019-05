Interesse in Friese adel en haar gedenktekens neemt toe

In het tv-programma Fryslân Hjoed is een nieuwe serie te zien over deze bijzondere rouwborden en gedenktekens in de Friese kerken. Restaurateur Randolph Algera heeft de borden voor verval behouden en hij vertelt over het opknapwerk. Vaak zitten er hele geschiedenissen achter een rouwbord. Ook de symboliek achter de familiewapens op de borden komt in de serie aan de orde.