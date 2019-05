Veel kritiek bij installatie nieuw dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

De andere drie dagelijks bestuurders van het waterschap zijn Bé de Winter voor het CDA, Jan van Weperen voor de boeren en Annet van der Hoek voor het bedrijfsleven. Die laatste twee bestuurders stonden niet op het stembiljet, maar zijn voorgedragen door hun achterban. "Dat vind ik juist het mooie van het waterschap, dat je de balans zoekt tussen al die belangen", zegt Annet van der Hoek. "Het waterschap moet, als het even kan, niet té politiek worden, want het gaat gewoon over schoon water en droge voeten."

Jan van Weperen reageerde op zijn beurt weer redelijk fel op de kritiek van Water Natuurlijk. Volgens hem is de veenweide-aanpak in Fryslân juist een 'voorbeeld voor heel Nederland'. Na verschillende lokale experimenten in de afgelopen jaren zit de veenweidevisie 2.0 er aan te komen, zo verzekerde Van Weperen.

Hij onderstreepte ook dat de ambities van Wetterskip Fryslân op het gebied van duurzaamheid gelijk blijven onder het nieuwe bestuur. Henni van Asten van de PvdA kon hij niet overtuigen, want volgens haar tilt het nieuwe bestuursakkoord op van 'prachtige nietszeggende zinnen'.