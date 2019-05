Drachtster Boys stranden in halve finale districtsbeker

De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd en nam meteen het voortouw. Ze hadden twee goede kansen, maar verzilverden die niet. Pas nadat Kasper Dekens tegen de paal schoot, lukte het Dave Boonstra in de eerstvolgende aanval te scoren: 1-0 voor Drachtster Boys. Ruim tien minuten later zochten beide ploegen met die tussenstand de kleedkamers op.

De tweede helft was amper begonnen of de 1-1 stond op het scorebord. Madih Doufikar scoorde de gelijkmaker. Een paar minuten later had Doufikar opnieuw een goede kans, maar keeper Desmond Louwerens tikte de bal naar de lat en zorgde ervoor dat de Flevo Boys geen voorsprong pakten.

Waar de Drachtsters de eerste helft de betere ploeg waren, was de tweede helft veel meer in evenwicht. Pas in de 86ste minuut lukte het Flevo Boys om de voorsprong te pakken. De Drachtster Boys gooiden daarna alles in de strijd, maar verloren de wedstrijd met 1-2, waardoor ze niet langer kans maken op de districtsbeker.