Schouwburg De Harmonie heeft drie ton tekort op begroting

Het tekort van dit jaar is bijna hetzelfde als het bedrag dat de schouwburg afgelopen jaren extra van de gemeente heeft ontvangen. Van 2015 tot en met 2017 kregen ze 300.000 euro extra subsidie. In 2018 ontvingen ze dat ook, vanwege Culturele Hoofdstad.

Toch is de directie van de schouwburg in de begroting van 2019 van de extra subsidie uitgegaan. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders is aangegeven dat de gemeentelijke opdracht zonder het extra geld niet kan worden uitgevoerd. De partijen zijn daarover in overleg gegaan en er is besloten dat het tekort vanuit de reserves wordt aangevuld. Die ruimte is er, volgens wethouder Sjoerd Feitsma. De programmering voor 2019 is niet in gevaar.