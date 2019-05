Jong SC Cambuur verliest in Kerkrade van Jong Roda JC

In de eerste helft was het Rashean de Windt die al na 21 minuten de openingstreffer voor Cambuur wist te scoren. Jong Roda JC antwoordde in de 36ste minuut met de gelijkmaker. De partij kwam in evenwicht. Cambuur slaagde er voor de rust niet meer in om nog kansen te verzilveren.

Toen het fluitsignaal weer klonk, zetten de Leeuwarders direct weer druk. Al in de 47ste minuut wist Tyrone Conraad de goal te vinden en hadden de Leeuwarders de voorsprong weer in handen. Die voorsprong duurde alleen niet zo lang, want in de 53ste minuut lag de gelijkmaker achter keeper Abdel el Ouazzane in het net. De derde goal van de thuisploeg viel enkele minuten later. Het lukte de Leeuwarders daarna niet meer om het doel van de tegenstanders te vinden. Ze keerden dan ook zonder punten terug naar huis. Eindstand: 3-2.