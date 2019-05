Honderden mensen doen mee aan actie voor behoud Nij Ylostins in IJlst

De bewoners vinden dat het gebouw, dat in 1972 is gebouwd, niet gesloopt hoeft te worden. Ze zijn nog heel tevreden over hun woning. Elkien blijft echter bij het besluit om Nij Ylostins te slopen. Er is een gesprek geweest tussen de Elkien, Patyna en gemeente Súdwest-Fryslân. De uitkomst daarvan is dat er in elk geval gebouwd gaat worden.

Het actiecomité wil de bewoners bij elkaar houden. Bij nood kunnen er, tijdens de bouw van het nieuwe centrum, wooncontainers worden geplaatst.