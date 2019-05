'Folle krêft foarút': Aris-supporter Roderick is er áltijd

In de vijfde aflevering van 'Folle krêft foarút' volgen we Roderick Slof. Hij is al meer dan negen jaar fanatiek supporter van Aris Leeuwarden. Roderick mist eigenlijk nooit een wedstrijd en is er dus uiteraard ook bij als Aris het in de kwartfinale tegen landskampioen Landstede Basketbal uit Zwolle opneemt. Die wedstrijd moeten ze winnen, want anders zit het seizoen er voor Aris én Roderick op...