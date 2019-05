Fryslâns oudste wielerklassieker gered door nieuwe sponsor

Vanwege de steeds strengere regels die bijvoorbeeld aan de veiligheid worden gesteld, lopen de kosten hoog op. De laatste jaren was het al moeilijk de begroting sluitend te krijgen. Dit jaar lukte dat niet. Er was een tekort van vierduizend euro. Een makelaarskantoor in Dokkum heeft laten weten dat zij het bedrag voor hun rekening willen nemen. Het gaat om Woonaccent Makelaars Friesland met vijf vestigingen in Fryslân. Met de bijdrage heeft Olympia besloten dat de Ronde van Zuidoost-Friesland eind deze maand toch doorgang kan vinden.