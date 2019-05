Aanpassing Oldehoofsterkerkhof en Groene Stergebied voor evenementen

In het Groene Stergebied wordt een transformator neergezet. Daardoor zijn er geen generatoren meer nodig bij grote evenementen, zoals het Psy-Fi festival, Welcome to the Village en Promised Land. Generatoren stoten veel CO2 uit, terwijl een transformator veel milieuvriendelijker is.

Verder worden op het recreatieterrein waterkranen en rioolaansluitpunten aangelegd en er wordt ook een glasvezelnetwerk aangelegd voor snelle digitale verbindingen.

Oldehoofsterkerkhof

Op het plein bij de Oldehove worden aan de kant van het gemeentekantoor twee bomen een paar meter verplaatst en er wordt wat extra groen aangeplant. De invalideparkeerplaatsen blijven bestaan, maar de andere parkeerplaatsen verdwijnen. Daardoor kan er aan die kant een podium worden opgesteld en biedt het plein plaats aan meer bezoekers.

Op het Oldehoofsterkerkhof worden evenementen als Into the Grave, het Hemels Festival en het Bevrijdingsfestival gehouden.