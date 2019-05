Vrijwilligers knappen natuurgebied Rottige Meente op: "Meer vrijwilligers kunnen we goed gebruiken"

"Landelijk hebben we heel veel vrijwilligers", vertelt Rozema. "We zagen dat daar behoefte aan was. En er is genoeg leuk werk. Dus we hebben het grootschalig opgezet om een groep te krijgen in de Rottige Meente en in De Deelen. Het loopt hartstikke mooi." Maar er kan dus nog wel wat bij, zegt hij. "Want dan heb je een mooi grote groep. Dan doe je ook meer op een dag."

Niet dat de groep nu stilzit: "Als je 's ochtends begint en dan 's middags weer kijkt, dan denk je: wow, hebben we dat allemaal gedaan? Dat is super. Volgende week gaan we bruggetjes en gebouwtjes schilderen, schelpenpaden opknappen. Met z'n allen kunnen we heel wat. Vandaag gaan we jonge boompjes trekken."