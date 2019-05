Provincie steekt geld in onderzoek naar broedmachine weidevogels

De provincie ziet er ook wel wat in, maar volgens gedeputeerde Johannes Kramer is het momenteel juridisch nog niet mogelijk om een vergunning af te geven voor zo'n broedmachine. Hij wil daarom eerst de Rijksuniversiteit Groningen goed laten uitzoeken of de inzet van zo'n broedmachine ook haalbaar is.

"In principe mag je geen eieren van het land meenemen. Maar als je dat doet om de soort te helpen en je kunt aantonen dat het nut heeft, is het vaak dan wel mogelijk. Maar je moet het heel goed uitzoeken en onderbouwen, daarvoor is zo'n onderzoek nodig."

Kansarme eieren

Kramer denkt vooral aan het meenemen van eieren van plekken waar ei en kuiken niet veel kans maken om te overleven, zoals in maisland. Het onderzoek gaat om een initiatief van het BFVW met steun van de provincie Fryslân.

De afgelopen jaren hebben diverse vogelliefhebbers de broedmachine ook al ingezet, maar dat was illegaal. Een inwoner van Scharnegoutum heeft daar een voorwaardelijke boete voor gekregen met een proeftijd van twee jaar. Kramer vindt het belangrijk dat een eventuele vergunning stand houdt bij de rechter, als die vergunning wordt aangevochten.