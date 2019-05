Fryske Akademy doet onderzoek naar traditie geboortelepels

De Fryske Akademy is op zoek naar geboortelepels en de verhalen daarachter. Onderzoekers van de Akademy willen weten hoe de zilveren sierlepel ontstaan is en hoe het een traditie is geworden de lepels cadeau te geven. Dat gebeurde niet alleen bij een geboorte, er zijn bijvoorbeeld ook huwelijks- en begrafenislepels.