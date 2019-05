Oudste Friese wielerklassieker verdwijnt: "Zo komt het niet goed"

De organisatie is in handen van de Stichting Wielerpromotie Olympia, maar die krijgen de financiën niet rond. "Het gaat om een tekort van 4.000 à 5.000 euro." Het totale budget is 32.000 euro. Dat ze de begroting niet rond krijgen, komt onder andere door regels die steeds strenger worden. "Er wordt steeds meer verantwoording bij ons neergelegd. En de begeleiding van de politie wordt steeds minder, dus moeten we zelf meer motoren inhuren. Dat is ook een hoog kostenplaatje." De motoren niet inhuren is geen optie: "We hebben ze nodig om de veiligheid van de wedstrijd te garanderen."