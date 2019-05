"Binnenstadsvisie Dokkum moet worden aangepast"

Voorbeeld is de zaak van Brouwerij Dockum. Die brouwerij, gevestigd buiten de binnenstad, draait nog altijd zonder horecavergunning. Een maand geleden kondigde de gemeente aan dat de brouwerij, waar ook een restaurant in is gevestigd, een dwangsom opgelegd zal krijgen. Dat is echter nog niet gebeurd.

Fout gemeente

De voormalige gemeente Dongeradeel heeft volgens Talsma een grote fout gemaakt door niet in te grijpen, toen bleek dat de brouwerij ook een horecafunctie heeft. Hoewel het raadslid vindt dat er geen uitzondering moet worden gemaakt, vindt hij wel dat dit soort zaken in de toekomst anders moet worden aangepakt.