Ook extra elektriciteitskabels in de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland

De uitbreiding van de capaciteit is nodig om voor de toekomst te kunnen voorzien in de duurzaamheidsambities van het eiland. De kabels die nu in de Waddenzee liggen, kunnen de steeds hogere toestroom van stroom niet langer aan.

Eind 2021 klaar

Waarschijnlijk wordt in de loop van volgend jaar begonnen aan de werkzaamheden. De kabelverbindingen moet aan het eind van 2021 kunnen worden gebruikt.

Liander is momenteel al bezig om de infrastructuur op het vasteland te verbeteren, met onder meer uitbreiding van de capaciteit tussen Holwerd en Dokkum.