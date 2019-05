Zanger Marcel Smit: "Omstekeard moet in het Fries woordenboek"

In de omgeving waar Smit is opgegroeid, in de Wâlden, werd 'omstekeard' heel vaak gebruikt. Hij schrijft bij de petitie: "Nee, ik heb het woord niet zelf bedacht. Het was er al, mijn vader gebruikte het al toen ik klein was. "Je trui zit omstekeard" en mijn vader leerde het weer van zijn vader".

Vaak genoeg gebruiken

In het radioprogramma Muzyk yn Bedriuw bij Omrop Fryslân zocht presentator Arjen Overmaat voor Smit uit hoe je een woord in het woordenboek krijgt. "Als het woord vaak genoeg in de taal wordt gebruikt, als het een woord is van alle Friezen", vertelt Hendrik Sijens van de Fryske Akademy.