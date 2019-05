Herprint van Friese editie Nijntje-voelboek

Uitgeverij Bornmeer geeft sinds 1997 boeken van Nijntje uit in het Fries, Grieks en Latijn. Sinds enkele jaren doet de uitgeverij dat ook in verschillende streektalen, waaronder het Bildts en Leeuwarders.

De populariteit van Nijntje in de streektalen neemt toe. Er zijn ruim 300.000 exemplaren verkocht in andere talen als het Nederlands. In het Fries zijn vijf boekjes verschenen, waaronder dus 'Nijntje op 'e buorkerij'.