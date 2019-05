Actie voor bewoners Nij Ylostins: "Zo mogen we niet met ouderen omgaan"

En daarom vormen Schilling en andere sympathisanten dinsdagavond een 'menselijke kring' rondom de ouderen. "Ik geloof daarin. Ik geloof in de Friezen, ik geloof in IJlst, ik geloof in m'n stadsgenoten. In de stad waar ze geboren zijn, willen de ouderen ook sterven. Dat mag je mensen niet misgunnen. Het zijn geen konijnen die je van het ene naar het andere hok verhuist."

Plannen voor behoud

Er zijn plannen om Nij Ylostins te behouden. Zorgondernemer Simmy de Vries uit Siegerswoude komt in actie. Eerder heeft ze zich ingezet voor De Spiker in Ternaard. En investeerder Henk Hoekema uit Koudum zocht contact met Elkien. Het bedrijf is echter niet van plan het gebouw te verkopen: "Het is te slecht om te verkopen. Leidingen zijn gecorrodeerd en zoals eerder gezegd, voldoet het niet aan de brandveiligheidseisen."

Steun van gebroeders Anker

Schilling krijgt inmiddels steun van alle kanten. "Maandag werden we gebeld door Wim Anker", vertelt ze. "Hij had met zijn broer Hans met stijgende verbazing geluisterd en gekeken naar wat er hier in IJlst gaat gebeuren. Zij willen als mens, dus niet vanuit hun ambt, achter onze ouderen gaan staan. Zij vinden ook dat er anders omgegaan moet worden met deze oude mensen. Ze stellen zelfs een spaarpotje beschikbaar om ons te laten praten met een civiel advocaat, zodat die ons kan bijstaan als er verdere actie of reactie nodig is, al hoop ik dat het niet zover komt."

Dinsdagavond komen Schilling en andere actievoerders bijeen bij Nij Ylostins. "Om 19.20 uur gaan we een kring vormen, hand in hand om de ouderen heen. Een signaal naar bestuurders en de regering dat het anders moet en dat we niet zo met ouderen om mogen gaan."