Vrouw raakt rijbewijs kwijt na snelheidsovertreding, maar stapt toch weer auto in

De maximaal toegestane snelheid daar is is 60 kilometer per uur, maar de vrouw reed dus 132. Ondanks dat haar rijbewijs was ingenomen, zag de politie de vrouw een kwartier later toch weer in haar auto rijden. Ze is opnieuw aangehouden. Er is proces-verbaal tegen de vrouw opgemaakt. Volgens de politie is er sprake van een misdrijf.