Omwonenden hebben bezwaren tegen groot zonnepark bij Kollum

De plannen voor de aanleg van het park door de firma GroenLeven dateren al uit 2017. Kollumerland was toen nog een zelfstandige gemeente, nu valt Kollum onder Noardeast-Fryslân.

Het zonnepark wordt volgens omwonenden te groot en ze vinden dat het niet in de omgeving past. Tot nu toe wil wethouder Berends geen contact met de tegenstanders, ook komt er geen inhoudelijk antwoord op vragen. In een brief aan de raad schrijven de bezwaarmakers: "We krijgen het gevoel op een andere planeet te leven, het is om moedeloos van te worden."

Meepraten

Volgens Doeke Dam, een van de omwonenden, wordt er al heel lang geprobeerd contact te krijgen met de gemeente. Ze willen op de hoogte gehouden worden en meepraten over hoe zo'n zonnepark er uit moet zien. Het zou tegen het bedrijventerrein van Kollum aan moeten komen en dan zou er ook geen ruimte meer zijn voor uitbreiding van bedrijven.

Het college zal op 14 mei een besluit nemen over het zonnepark. De bezwaarmakers willen daarvoor nog graag in gesprek met de gemeente, anders moeten ze daarna in beroep via de rechter.