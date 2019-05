Elk Sines krijgt vervolg, maar hoe blijft nog geheim

De tweede reprise van 'Elk Sines', met hoofdrollen voor Klaasje Postma en Freark Smink, is dus absoluut de laatste. Het stuk wordt nog 14 keer gespeeld, tussen 9 en 25 mei, en alle voorstellingen zijn al uitverkocht.

"Meer zit er echt niet in", vertelt Zysling. "We zijn afhankelijk van acteurs en vrijwilligers en natuurlijk de beschikbaarheid van de locatie." Die locatie is de prachtige boerderij Zathe de Klieuw bij Hidaard, die tot theater is omgebouwd en een deel van een weiland dient als parkeerterrein.

"Het is trouwens ook wel eens klaar. Dat je kan zeggen dat het stuk uitgespeeld is en dat het tijd wordt voor iets anders", vindt Zysling. Er komt dus ook iets anders, gebaseerd op de kasteleinse van De Klieuw. Maar wat dat precies zal worden, is vooralsnog het mysterie van De Klieuw.