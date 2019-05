F-35 komt dit jaar zeventig keer in actie op vliegbasis Leeuwarden

Bij de vergadering werd ook stilgestaan bij de klachten van het afgelopen jaar. De hoop is dat met de komst van het geluidsmeetnet klagers meer duidelijk krijgen. De klachten kunnen dan ook makkelijker digitaal ingediend worden.

Tevreden over geluidsmeetnet

Het geluidsmeetnet zelf werkt goed. Er is duidelijk te zien hoeveel geluid een toestel maakt. Er komen ook wel eens vreemde klachten binnen, zegt oud-vliegbasiscommandant Anton de Drijver. Hij is betrokken bij de aanleg van het netwerk. Zo kwam er op een microfoon een opvallende uitslag. Toen bleek dat er een plastic zak tegenaan was blijven hangen.

Als het niet lukt om een oorzaak te vinden van een klacht of een opvallende uitslag, dan is het volgens Den Drijver mogelijk om de banden op te vragen. Zo kan later geluisterd worden wat precies de oorzaak van de klacht is.