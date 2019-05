Wethouder Mark de Man: Rijk moet tekort jeugdzorg wegwerken

Nu draaien dezelfde gemeente voor de tekorten op. In het Sudwest-Fryslân van De Man gaat het om bijna drie miljoen euro over vorig jaar. Naast Súdwest-Fryslân hebben ook andere Friese gemeenten te maken met grote tekorten op de jeugdzorg. In Smallingerland gaat het om vier miljoen euro, en in Leeuwarden zou het zelfs om acht miljoen gaan.

Er loopt een groot provinciaal onderzoek om te kijken waarom de zorgkosten per cliënt oplopen. Naast de uitkomsten van dat onderzoek moet het Rijk over de brug komen met extra geld, zegt De Man.