Plannen om basisschool Reitsum in dorpshuis te veranderen

Het gebouw van de school is nog vrij nieuw, terwijl het bestaande dorpshuis in de voormalige gereformeerde kerk hard aan onderhoud toe is. In een brief aan Burgemeester en Wethouders en de raad van gemeente Noardeast-Fryslân schrijft het bestuur van het dorpshuis dat de basisschool een perfect gebouw voor een dorpshuis is.

De brief is mede ondertekend door dorpsbelang Reitsum. In de brief worden de voordelen op een rijtje gezet: het is een redelijk nieuw gebouw, het grenst aan het sportveld, wat voor het organiseren van activiteiten ideaal is, er zijn geen grote investeringen nodig en er is veel minder energieverbruik, dus is het gebouw duurzamer.

Over het huidige dorpshuis wordt geschreven dat er flink in geïnvesteerd moet worden om het gebouw bij de tijd te houden. Daarnaast staat het midden tussen de huizen, wat wel eens geluidsoverlast veroorzaakt.