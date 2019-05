Friese deelnemers zoeken skûtsje voor Amsterdamse Gaypride

In januari hebben de Friezen een ontwerp ingeleverd voor de deelname aan de Gaypride in Amsterdam, en ze zijn uit meer dan 100 inzendingen gekozen om mee te mogen varen. Om Fryslân te vertegenwoordigen willen ze graag een skûtsje hebben.

'In 2008 hebben we ook meegedaan," vertelt Andries Seefat van de Stichting Promo Gay Leeuwarden. "Dat was geweldig en dat wilden we nog eens. We zeiden, we gaan ervoor. Van de drie noordelijke provincies is Fryslân de enige die mee heeft gedaan, dus dat is wel bijzonder."

Het liefst wil de organisatie een skûtsje van 18 meter. "Nog belangrijker is dat er geen mastkokers opzitten, want we moeten onder zo'n dertig bruggen door, dus we kunnen niet te diep liggen. We gaan met vijftig man erop, met muziekinstallatie en aankleding."

Binnen twee weken moet de organisatie weten of er een skûtsje beschikbaar is, want er moet ook nog van alles worden voorbereid.