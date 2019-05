Spannende nacht voor blauwe bessenkwekerij Sparkberry in Burgum

Sparkberry heeft niet de mogelijkheid om alle struiken te beregenen, om de bloemen zo tegen nachtvorst te beschermen. "Daar heb je een speciale installatie voor nodig en die hebben we niet. Daar zijn we eigenlijk net te klein voor. En zo vaak vriest het hier ook niet in het voorjaar."

Een ander advies voor fruitkwekers is om de struiken s'nachts te verwarmen met vuurpotten. Vonk ziet daar niet veel heil in. Het is volgens hem te bewerkelijk en te duur, terwijl het effect maar erg beperkt is. "Ik moet vannacht maar gewoon rustig blijven. Hier vannacht omspoken helpt toch niet."