Frysk Jeugd Fanfare Orkest wint eerste prijs cum laude in België

Het was zondag een lange dag voor het orkest uit Wons, ze waren midden in de nacht pas thuis en maandag moest iedereen gewoon weer naar school. Een trots gevoel overheerst bij dirigent Syde van der Ploeg: "We hebben een prachtige dag gehad. We hebben gespeeld en dan hoop je natuurlijk dat alles goed gaat. Wij komen uit in de hoogste divisie en voor zo'n jong orkest als dat van ons is dat best lastig. We hebben met zijn allen goed gepresteerd."

Een jury beoordeelt het optreden. Als ze meer dan 80 punten geven, heb je een eerste prijs en bij meer dan 90 punten krijg je cum laude. "Na afloop heb ik met de jury gepraat en we hadden 94 van de 100, dat is een prima prestatie."

"Het volgende doel is om ook s'avonds op te treden op het muziekfestival in het Belgische Neerpelt. Overdag spelen een aantal orkest op verschillende plekken. Aan het einde van de dag worden de beste vijf uitgenodigd om s'avonds hun programma nog eens te spelen voor gasten en een kennerspubliek."