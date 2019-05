Zeecontainer als sportfaciliteit op Harlinger strand: bewegen in de open lucht

'Contrainer' staat op de buitenkant op de zeecontainer, die voor de helft open is. Er liggen spullen in als ringen en banden en mensen kunnen in de touwladders klimmen.

Wethouder Harry Boon legt uit dat de container deel uitmaakt van een groot plan om de Westerzeedijk de ontwikkelen, om het gebied bij het strand aantrekkelijk te maken en meer met de stad te verbinden.

"We willen jong en oud meer laten bewegen in de buitenlucht. De container staat aan een route waar mensen langs lopen of joggen en hier kunnen ze andere spiergroepen oefenen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld daarvoor. Dit is nog maar het begin, er volgen nog meer in de stad, in de dorpen, langs routes waar mensen wandelen."