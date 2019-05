Wat is het nieuwe Friese woord voor piemel?

Een nieuw Fries woord voor piemel. Daar was de Friese studentenvereniging FFJ Bernlef in Groningen naar op zoek de afgelopen weken. In navolging van onze grootschalige zoektocht in samenwerking met IepenUP Live naar een nieuw Fries woord voor vagina - flomke - dacht de studentenvereniging dat het mannelijk geslachtsdeel niet mocht achterblijven.