Nacompetitiewedstrijd SC Cambuur is 'Wedstriid fan de Wike'

Almere City eindigde als zevende in de eerste divisie en Cambuur als tiende. Toch mogen de fans hopen op promotie. "'SC Cambuur promoveert, is het niet nu dan volgend jaar', zingen de supporters van de Leeuwarders regelmatig. Het zou dit seizoen ook kunnen", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "In tegenstelling tot de vorige jaren is Cambuur nu absoluut geen favoriet. Ze kunnen zonder druk de play-offs in."

Vrijdag is de eerste wedstrijd tussen SC Cambuur en Almere City. Dinsdag is de return in Almere. Als de ploeg van trainer René Hake de volgende ronde haalt, wacht een eredivisionist.