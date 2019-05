Brand waarbij accu's betrokken zijn, is lastig te bestrijden

Het risico dat elektrische boten spontaan in brand vliegen is wel aanwezig, maar niet extreem groot. In elektrische boten zitten andere accu's dan in bijvoorbeeld elektrische fietsen en elektrische auto's. Wat de oorzaak was van de brand zaterdagavond in Sneek, toen een boot explodeerde en helemaal uitbrandde, wordt nog onderzocht. Daar is volgens de brandweer nog niets over te zeggen.