Rens Kroes over It Takes 2: "Het was heel heftig met de zenuwen"

Ze zong het nummer 'In nije dei' van De Kast. "Ik was blij dat ik een Fries nummer kon zingen. Ik kom natuurlijk uit Fryslân en als ik Fries spreek en dus ook Fries zing, kom ik dichterbij mijn gevoel."

Hoe kijk je terug op de eerste uitzending?

"Het was heel heftig met de zenuwen. Dat had ik niet verwacht, ik heb wel in een band gespeeld. Maar dit is zo anders, zo'n ander gevoel. Je staat op een groot podium, er zijn allemaal camera's, er is publiek en een jury natuurlijk. Er komt dus veel meer bij kijken."

"Toen ik aan het zingen was werd ik heel bewust van mezelf. Ik realiseerde mij dat ik er zo moest uitzien en zo moest zingen. Dat is jammer, want ik gaf mezelf zoveel druk en daardoor kon ik minder genieten. Toen ik mezelf terugkeek op televisie, kon ik de zenuwen in mijn ogen ook wel zien."

Haar zangcoach is Marcell Veenendaal van de band Direct. "Daar ben ik heel blij mee, want dat wilde ik ook graag. Hij is een gevoelsman, hij gaat helemaal voor je en wil dat je kunt shinen op het podium. We hebben een goede connectie en kunnen mooi samen zingen. Met de repetities ging het heel goed."