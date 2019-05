Ecoloog Eduard Peter de Boer over de Natuurtop: "Het gaat helemaal verkeerd"

Het denken over duurzamer leven verandert steeds meer, maar het staat nog in de kinderschoenen, vindt ecoloog Eduard Peter de Boer. Vooral in Nederland en Fryslân is er werk aan de winkel. "Met Nederland stonden we ooit vooraan op het gebied van natuur, maar we liggen nu heel ver achter. We staan op plek 26 qua milieuvervuiling. Beschamend."

Uitsterfgolf

Het gaat mis bij de overheid en de grote bedrijven, stelt De Boer. "Daar draait het nog altijd om korte termijn denken en om geld. Als we zo doorgaan, is het straks gebeurd. We zitten in een uitsterfgolf van planten en dieren, maar ook van de mens zelf."

Tien seconden voor twaalf

Het is niet vijf voor twaalf als het gaat om een andere leefwijze, maar tien seconden voor twaalf, zegt De Boer nadrukkelijk. "Mensen kunnen zelf veel doen. Veranderingen beginnen klein. Zet de broodjes hamburger en de kiloknallers aan de kant. Denk na over wat je eet. Daar begint het al mee."

De weg terug

Een ding is zeker: het moet anders. De Boer: "We kunnen niet verder op deze manier. We moeten ons boerenverstand weer gebruiken, maar dat zijn we kwijtgeraakt. We moeten op een duurzame manier samen met de natuur de weg terug vinden."