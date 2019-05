Ziekenhuizen hebben meer geriaters op SEH nodig met het oog op vergrijzing

Ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen heeft een paar jaar geleden ouderenzorg als speerpunt benoemd. "De laatste jaren hebben we meer geriaters aangenomen", vertelt geriater Froukje Beintema van het ziekenhuis. "Er komen steeds meer oudere mensen, ook op de spoedeisende hulp. De verwachting is dat gaat toenemen en dat in 2030 een op de vier Friezen boven de 65 is en dat daarvan ook een grote groep nog ouder dan 85 jaar is."

Een geriater is gespecialiseerd in de oudere patiënt. "Het gaat vaak om kwetsbare patiënten die vaak verschillende kwalen hebben en meerdere medicijnen gebruiken. Er is veel kennis nodig om daarnaar te kijken. Als je daar direct bij de opname naar kijkt, dan kan de patiënt beter door de opname komen."

In de Tjongerschans is altijd een geriater aanwezig. "Ook hebben we verpleegkundigen scholing gegeven. Op de spoedeisende hulp worden mensen boven de zeventig gescreend op die kwetsbaarheid."

Volgens Beintema is de ouderenzorg in haar ziekenhuis no goed geregeld, maar zullen in de toekomst meer geriaters nodig zijn. Het ziekenhuis werkt ook samen met verpleeghuizen en huisartsen in de regio om zo goed mogelijk de zorg vorm te geven.