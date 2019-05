Opera Spanga bestaat 30 jaar en viert dat met twee opera's en een boek

Beide opera's gaan over vrouwelijke ontrouw. De voorstellingen worden gespeeld in een halfopen tent in Spanga, dat zo al jaren natuur en cultuur combineert. De regie is van Corina van Eijk en Tjalling Wijnstra heeft de muzikale leiding. De voorstellingen worden opgevoerd van 25 juli t/m 10 augustus.

Boek

In opdracht van de gemeente Weststellingwerf maakt Opera Spanga een boek over '30 jaar Opera Spanga'. Journalist Kasper Jansen (eerder operarecensent van NRC Handelsblad) schrijft over de achtergronden bij de voorstellingen die de afgelopen 30 jaar door Corina van Eijk, artistiek leider, zijn gemaakt.